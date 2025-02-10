Экс-директора нижегородского детдома задержали за незаконное выделение земли Происшествия

Экс-директор детского дома "Надежда" в Нижнем Новгороде стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчину задержали по подозрению в незаконном распределении земельных участков.

Следствие установило, что бывший руководитель учреждения без согласия собственника и учредителя выделял территорию детдома под строительство гаражей. Эти земли находились в собственности Нижегородской области и переданы учреждению на праве бессрочного пользования. В результате на участке незаконно появилось более 600 гаражей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений).

Правоохранители уже провели обыски в принадлежащей ему недвижимости и у его родственников. Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

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