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Происшествия

Экс-директора нижегородского детдома задержали за незаконное выделение земли

14 февраля 2025 14:10  [1] Происшествия

Экс-директор детского дома "Надежда" в Нижнем Новгороде стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчину задержали по подозрению в незаконном распределении земельных участков.  

Следствие установило, что бывший руководитель учреждения без согласия собственника и учредителя выделял территорию детдома под строительство гаражей. Эти земли находились в собственности Нижегородской области и переданы учреждению на праве бессрочного пользования. В результате на участке незаконно появилось более 600 гаражей.  

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений).  

Правоохранители уже провели обыски в принадлежащей ему недвижимости и у его родственников. Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сарове задержали начальницу отдела ФССП. Она подозревается в превышении полномочий.

Также стало известно о задержании двух подростков, устроивших теракт на железной дороге.

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Теги:
детский дом Превышение полномочий Прокуратура
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