Экс-директора нижегородского детдома задержали за незаконное выделение земли

Экс-директор детского дома "Надежда" в Нижнем Новгороде стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчину задержали по подозрению в незаконном распределении земельных участков.
Следствие установило, что бывший руководитель учреждения без согласия собственника и учредителя выделял территорию детдома под строительство гаражей. Эти земли находились в собственности Нижегородской области и переданы учреждению на праве бессрочного пользования. В результате на участке незаконно появилось более 600 гаражей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений).
Правоохранители уже провели обыски в принадлежащей ему недвижимости и у его родственников. Подозреваемый задержан, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Сарове задержали начальницу отдела ФССП. Она подозревается в превышении полномочий.
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