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Происшествия

Разгромивший остановку подросток публично извинился в Нижнем Новгороде

14 февраля 2025 15:48  [142] Происшествия

В Нижнем Новгороде полицейские нашли 16-летнего подростка, который разгромил остановочный павильон на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Юноша гулял с другом и по неизвестной причине выбил стекло. Инцидент попал на камеры, видео быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как молодой человек со второй попытки ломает стеклянную панель, а его приятель снимает происходящее на телефон.  

Выяснилось, что нарушитель уже стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. За свои действия он получил административное наказание за мелкое хулиганство, а его мать привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  

После задержания подросток записал видеообращение, в котором публично извинился за содеянное.  

"Я приношу свои извинения перед жителями Нижнего Новгорода за то, что разбил остановку. Мне очень стыдно", — сказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали подростков 15 и 16 лет, которые устроили поджог на железной дороге. На них завели дело о теракте.

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Теги:
Полиция Хулиганство
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