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Политика

Милонов назвал День святого Валентина "плевком в русскую культуру"

14 февраля 2025 16:50  [61] Политика

Фото: Александр Воложанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой Дня святого Валентина, назвав его «праздником пошлости» и предложив ввести полицию нравов. По его мнению, это поможет разобраться с проституцией и избавиться от вульгарности в обществе. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.  

По словам Милонова, 14 февраля популяризирует "пошлую парадигму", способствующую моральному разложению.  

"Это праздник пошлых трусов, липких открыточек и надувных сердечек. Просто плевок в сторону русской культуры", — заявил депутат, добавив, что не доверил бы воспитание даже собак тем, кто празднует этот день.  

Милонов предложил создать полицию нравов, которая будет работать в структуре МВД. Он подчеркнул, что такие подразделения должны состоять из «идеологически проверенных людей», способных бороться с «этой гадостью».  

"Любая полиция должна иметь право применять силу. Доверять это активистам нельзя – иначе получится черт знает что", — пояснил он.  

Депутат уверен, что наличие полномочий у нравственных полицейских заставит людей серьезнее относиться к их замечаниям.

Ранее сообщалось, что День святого Валентина в 2025 году планировали отмечать лишь 12% нижегородцев.

Также мы писали, что нижегородец предложил услуги "любовника" в День святого Валентина.

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Теги:
Госдума культура Праздники
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