Милонов назвал День святого Валентина "плевком в русскую культуру"

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой Дня святого Валентина, назвав его «праздником пошлости» и предложив ввести полицию нравов. По его мнению, это поможет разобраться с проституцией и избавиться от вульгарности в обществе. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.
По словам Милонова, 14 февраля популяризирует "пошлую парадигму", способствующую моральному разложению.
"Это праздник пошлых трусов, липких открыточек и надувных сердечек. Просто плевок в сторону русской культуры", — заявил депутат, добавив, что не доверил бы воспитание даже собак тем, кто празднует этот день.
Милонов предложил создать полицию нравов, которая будет работать в структуре МВД. Он подчеркнул, что такие подразделения должны состоять из «идеологически проверенных людей», способных бороться с «этой гадостью».
"Любая полиция должна иметь право применять силу. Доверять это активистам нельзя – иначе получится черт знает что", — пояснил он.
Депутат уверен, что наличие полномочий у нравственных полицейских заставит людей серьезнее относиться к их замечаниям.
Ранее сообщалось, что День святого Валентина в 2025 году планировали отмечать лишь 12% нижегородцев.
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