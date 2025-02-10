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Общество

Возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу

14 февраля 2025 17:00  [45] Общество

В районе строящегося IT-кампуса у метромоста в Нижнем Новгороде появится новая дорога местного значения. Она соединит улицы 3-я Ямская и Шевченко с домом № 15 в Больших Оврагах. Протяженность проезда составит 230 метров, сообщили в региональном минграде.  

Для строительства необходимо разработать проект планировки территории площадью 2,11 гектара. Работу организует МКУ "ГУММиД" за счет городского бюджета. Подготовить и представить документацию в минград подрядчик должен до конца 2025 года.  

Проектируемая дорога пройдет через жилую зону вдоль строящихся общежитий IT-кампуса. Проезд будет двухполосным, с шириной каждой полосы 3-3,5 метра. Также планируется обустроить тротуары длиной 460 метров и шириной 2 метра, однако точные параметры уточнят при разработке проекта.  

Перед началом строительства ГУММиД выберет подрядчика, который проведет инженерные изыскания. Проект планировки должен быть согласован с депградом и управлением госохраны ОКН Нижегородской области.  

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил привести в порядок дороги вокруг IT-кластера к моменту его открытия. Первый этап строительства квартала высоких технологий завершится в 2025 году. В его рамках возводят 18 общежитий в Больших Оврагах, которые уже готовы на 80%.

Сообщалось, что дорога к ЖК "Окский берег" готова на 99%. 

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Теги:
Дороги ИТ-кампус "Неймарк" Строительство
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