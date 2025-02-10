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Общество

Современную женскую консультацию создадут в Ардатовской ЦРБ в рамках нового нацпроекта "Семья"

14 февраля 2025 17:36  [95] Общество

Фото: Редакция газеты "Наша жизнь"

Современную женскую консультацию создадут в Ардатовской центральной районной больнице в рамках нового национального проекта «Семья». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

В ходе рабочей поездки в Ардатовский округ заместитель главы региона осмотрел пространства, где разместится центр женского здоровья нового типа. Все необходимые ремонтные работы в женской консультации выполнят в течение 2025-2026 гг.

«Это будет одна из пяти новых женских консультаций, которые откроются в регионе в ближайшее время. Мы намерены выполнить качественный капитальный ремонт помещений, оснастить их новой удобной мебелью. Разумеется, планируем приобрести современное медицинское оборудование – только на эти цели заложили уже более 35 млн рублей. Помимо аппаратов УЗИ и КТГ, электрокардиографов и кольпоскопов, закупим для Ардатовской ЦРБ новый маммограф. Место под его установку уже подготовлено», – рассказал Андрей Чечерин.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Колесников и и.о. главного врача Ардатовской ЦРБ Мария Костерина показали Андрею Чечерину и другие пространства больницы, где в настоящее время ведутся ремонты. В их числе – первый и второй этаж взрослой поликлиники. Работы здесь должны быть завершены к июню текущего года.

«Проверил работу терапевтического и педиатрического отделений стационара – они были модернизированы в 2019 году, в самом начале реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Надо отдать должное руководству больницы, медикам и самим пациентам – отделения поддерживаются в прекрасном состоянии. И с функциональной, и с эстетической точки зрения все выглядит очень хорошо», – заключил Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора обратил особое внимание на новые кровати, их закупили для больницы в прошлом году.

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина обновляем кровати и мягкий инвентарь во многих стационарах региона. Для Ардатовской ЦРБ, например, закупили 48 обычных и 10 многофункциональных кроватей. Это важно для того, чтобы пребывание пациентов в больнице становилось еще более комфортным», – подчеркнул он.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, модернизация Ардатовской ЦРБ ведется в том числе и в части строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В 2026-2030 гг. в округе заработают сразу семь новых ФАПов. На эти цели планируют направить почти 130 млн рублей.

«Сейчас в нашем округе действует 23 ФАПа, все объекты оснащены согласно стандартам, в каждом из них есть фельдшеры. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» мы получили 13 легковых автомобилей «Службы здоровья», они используются как раз для обеспечения работы фельдшерско-акушерских пунктов. Медики выезжают к людям на дом, помогают доставить пациентов до центральной районной больницы, осуществляют транспортировку анализов, лекарств. Работа ФАПов очень важна! Основная цель – это, конечно же, приближение медицинской помощи к людям, повышение ее доступности», – пояснила Мария Костерина.

Напомним, национальный проект «Семья» является преемником нацпроекта «Демография», национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» – преемником нацпроекта «Здравоохранение». Новые национальные проекты стартовали в 2025 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Теги:
Ардатовский район больницы Нацпроект
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