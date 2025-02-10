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Бизнес

РЭЦ приглашает нижегородские предприятия поучаствовать в многоотраслевой деловой миссии в Египет

14 февраля 2025 18:30  [42] Бизнес

Нижегородские предприятия могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Каир (Египет). Бизнес-миссию организует Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Участие в бизнес-миссии поможет нижегородским компаниям обменяться опытом с коллегами и установить первые договоренности. РЭЦ возьмет на себя расходы на аренду и подготовку площадей для проведения деловых мероприятий, а также софинансирует доставку выставочных образцов и поможет найти деловых партнеров. Региональные компании смогут продемонстрировать свои товары и услуги, а также познакомиться с рынком Ближнего Востока и Северной Африки», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В бизнес-миссии могут принять участие нижегородские компании лесопромышленного комплекса (ЛПК), сферы химической промышленности и фармацевтики, металлургии, машиностроения, автомобилестроения, производители готовой пищевой продукции и товаров народного потребления, ИТ-компании. Бизнес-миссия будет полезна как тем организациям, которые уже развивают экспортные каналы сбыта, так и тем, кто только планирует начать экспортировать в Египет.

Для получения софинансирования важно соответствовать таким критериям, как регистрация в РФ, отсутствие просрочки задолженности по налогам и сборам, готовность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников, наличие сайта на языке целевого рынка, опыт экспортных поставок и участие в международных выставках и деловых миссиях.

Бизнес-миссия состоится 28-29 мая 2025 года. Для регистрации необходимо подать заявку до 29 марта на цифровой платформе «Мой экспорт». За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8-800-550-0188.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Нацпроект Предприниматели Экспорт
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