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Происшествия

Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области

15 февраля 2025 08:54  [132] Происшествия

Снегоходы, судно на воздушной подушке и десятки проверенных рыбаков — так прошел очередной профилактический рейд водной полиции на Городецком водохранилище. Полицейские не только напоминали рыбакам о правилах безопасности на льду, но и выявляли нарушения, связанные с незаконным выловом рыбы.  

Как выглядит работа инспекторов на воде? Смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин

Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству
Рейд по браконьерству

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Теги:
Браконьерство Водоёмы МВД
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Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
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