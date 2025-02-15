Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области

Снегоходы, судно на воздушной подушке и десятки проверенных рыбаков — так прошел очередной профилактический рейд водной полиции на Городецком водохранилище. Полицейские не только напоминали рыбакам о правилах безопасности на льду, но и выявляли нарушения, связанные с незаконным выловом рыбы.
Как выглядит работа инспекторов на воде? Смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
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