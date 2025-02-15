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Общество

Новому маршруту трамвая на Автозаводе присвоят номер 12

15 февраля 2025 11:21  [3] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Новому трамвайному маршруту на Автозаводе с 17 февраля присвоят номер 12. Такую информацию сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Напомним, что маршрут вагона проходит из 52-го квартала в Соцгород-2. Расписание было адаптировано под время начала и окончания уроков в ближайших школах, чтобы обеспечить удобство для учеников.

Также в ЦРТС добавили, что трамвай №22 продолжит курсировать на маршруте от остановки "Улицы Строкина" до остановки "Станция метро "Автозаводская".

Как сообщалось ранее, реконструкция трамвайных путей на Окском съезде начнется 17 февраля.

Кроме того, недавно выяснилось, что проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории ГАЗа прошел госэкспертизу.

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