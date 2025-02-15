Нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров Общество

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Частые инъекции филлеров могут привести к нежелательным изменениям внешности, таким как растяжение кожи, отечность и потеря естественных пропорций лица. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на мнение пластического хирурга Надежды Рождественской.

По словам специалиста, проблема "филлерной усталости" становится все более актуальной. Этот эффект возникает при регулярном введении гиалуроновой кислоты в одни и те же зоны, что приводит к нарушению лимфооттока и истончению тканей. Подобные последствия уже отмечались у многих знаменитостей, включая экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и певицу Мадонну.

При этом сами филлеры, при грамотном использовании, не несут вреда. Врачи рекомендуют соблюдать осторожность: контролировать объем препарата, делать перерывы между процедурами и использовать щадящие техники инъекций. В случае осложнений или избыточного введения вещества, его можно удалить специальным ферментом.