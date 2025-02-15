Нижегородцам рассказали, как восстановить паспорт и банковскую карту Общество

Фото: Анастасия Назарова

Потеря важных документов может привести к серьезным последствиям. Важно не терять времени, своевременно сообщить о случившемся и приступить к их восстановлению. Сайт 360.ru описал пошаговый алгоритм действий в таких ситуациях.

Первые шаги при утере документов

При обнаружении пропажи паспорта, водительских прав или других важных документов необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Особенно важно подать заявление, если есть подозрение на кражу.

"Некоторые люди пренебрегают этим шагом, чтобы избежать бюрократических процедур, но это ошибка. Утерянный паспорт может быть использован в преступных схемах — от оформления фирм-однодневок до серьезных правонарушений", — пояснил он.

За утрату паспорта по вине владельца предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей. Однако последствия могут быть гораздо серьезнее, если документ попадет в руки злоумышленников. Внесение данных о потере в полицейскую базу поможет минимизировать риски.

Как восстановить паспорт

Процесс получения нового паспорта сегодня максимально упрощен. Для этого нужно записаться на прием в МВД, оплатить госпошлину в размере 1500 рублей и принести необходимый пакет документов.

С 1 июля 2022 года срок оформления нового паспорта составляет всего пять рабочих дней.

Что делать при потере загранпаспорта

В случае утраты заграничного паспорта в России нужно подать заявление в полицию, чтобы документ признали недействительным. После этого можно оформить новый паспорт через портал "Госуслуги", в МФЦ или в миграционном подразделении МВД.

Госпошлина составит:

- 6000 рублей — за биометрический загранпаспорт (на 10 лет);

- 2000 рублей — за паспорт старого образца (на 5 лет).

Если документ потерян за границей, необходимо обратиться в консульство или дипломатическое представительство России. Там можно получить временный документ для возвращения на родину.

Как восстановить банковскую карту

Если потеряна банковская карта, первым делом нужно заблокировать ее через мобильное приложение или горячую линию банка. Если такой возможности нет, следует обратиться в ближайшее отделение банка и подать заявление на перевыпуск.

Процесс получения новой карты занимает от одного до семи рабочих дней.

Как восстановить водительские права

Восстановить утраченные водительские права можно в любом отделении Госавтоинспекции. Для подачи заявления потребуется паспорт.

Медицинская справка не является обязательной, но с ней новые права выдадут на 10 лет, а без нее — только до окончания срока действия утраченного удостоверения.

Подать заявление можно также через портал "Госуслуги". Госпошлина за восстановление прав составляет 2000 рублей.

Что делать при потере ПТС

Если утерян паспорт транспортного средства (ПТС), необходимо обратиться в отделение МРЭО. Владельцу авто потребуется написать заявление, указать данные СТС и предоставить информацию о собственнике.

"Обратиться можно в любое отделение МРЭО, независимо от места прописки. Взамен автовладельцу выдадут новый ПТС с новым номером", — отметил Соловьев.

Как восстановить медицинский полис и СНИЛС

С 2022 года бумажный или пластиковый медицинский полис не нужен — он действует в цифровом формате. Данные доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги". При необходимости можно обратиться на горячую линию страховой компании.

Такая же система работает и со СНИЛС. Его номер можно узнать через "Госуслуги", на сайте Социального фонда России, в МФЦ или у работодателя. Потеря пластикового носителя не влечет за собой никаких последствий.