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Полицейские нашли у жителя Нижегородской области ведро с марихуаной

16 февраля 2025 10:16  [47] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские нашли у жителя поселка Ковернино ведро с марихуаной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в емкости находилось 16 брикетов.

Мужчина хранил марихуану на работе. По его словам, она предназначалась для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. За противоправное деяние грозит до 10 лет лишения свободы. 

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

 

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Теги:
Ковернино Наркотики Уголовное дело
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