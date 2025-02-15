Полицейские нашли у жителя Нижегородской области ведро с марихуаной Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские нашли у жителя поселка Ковернино ведро с марихуаной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в емкости находилось 16 брикетов.

Мужчина хранил марихуану на работе. По его словам, она предназначалась для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. За противоправное деяние грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.