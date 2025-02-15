Нижегородские оперативники задержали подозреваемую в краже денег у коллеги Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода оперативники задержали подозреваемую в краже денег у коллеги.

Сотрудница пансионата заявила о хищении 35 тыс. рублей из ее сумки, находящейся в помещении учреждения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские установили, что к преступлению причастна коллега заявительницы - после совершенной кражи женщина не вышла на работу и перестала поддерживать связь с работниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Прежде судимая по аналогичной статье 49-летняя жительница Дзержинска была задержана.

Похищенные деньги женщина успела потратить по собственному усмотрению.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.