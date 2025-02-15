Нижегородские оперативники задержали подозреваемую в краже денег у коллеги

Фото: НИА Нижний Новгород
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода оперативники задержали подозреваемую в краже денег у коллеги.
Сотрудница пансионата заявила о хищении 35 тыс. рублей из ее сумки, находящейся в помещении учреждения.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские установили, что к преступлению причастна коллега заявительницы - после совершенной кражи женщина не вышла на работу и перестала поддерживать связь с работниками.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Прежде судимая по аналогичной статье 49-летняя жительница Дзержинска была задержана.
Похищенные деньги женщина успела потратить по собственному усмотрению.
Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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