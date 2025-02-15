Нижегородские полицейские изъяли у молодого человека 29 свертков с наркотиком

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
29 свертков с синтетическим наркотиком изъяли нижегородские наркополицейские в ходе личного досмотра у 23-летнего парня.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, молодой человек намеревался распространить их на территории Дзержинска.
Кроме того, дома у злоумышленника был найден и изъят пакетик с наркотическими веществами.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Молодой человек отправлен под арест.
За совершение особо тяжкого преступления ему может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
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