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Происшествия

Нижегородские полицейские изъяли у молодого человека 29 свертков с наркотиком

16 февраля 2025 11:35  [78] Происшествия
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

29 свертков с синтетическим наркотиком изъяли нижегородские наркополицейские в ходе личного досмотра у 23-летнего парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, молодой человек намеревался распространить их на территории Дзержинска. 

Кроме того, дома у злоумышленника был найден и изъят пакетик с наркотическими веществами. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Молодой человек отправлен под арест.

За совершение особо тяжкого преступления ему может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Теги:
Наркотики
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15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
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