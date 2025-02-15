Нижегородские полицейские изъяли у молодого человека 29 свертков с наркотиком Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

29 свертков с синтетическим наркотиком изъяли нижегородские наркополицейские в ходе личного досмотра у 23-летнего парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, молодой человек намеревался распространить их на территории Дзержинска.

Кроме того, дома у злоумышленника был найден и изъят пакетик с наркотическими веществами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Молодой человек отправлен под арест.

За совершение особо тяжкого преступления ему может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.