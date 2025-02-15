Семья отравилась угарным газом в Кулебаках Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Семья отравилась угарным газом в Кулебаках.

Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие случилось утром 16 февраля в многоэтажном доме на ул. Мира.

Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании газового оборудования.

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.