Фото: НИА Нижний Новгород
Семья отравилась угарным газом в Кулебаках.
Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, происшествие случилось утром 16 февраля в многоэтажном доме на ул. Мира.
Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании газового оборудования.
При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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