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Происшествия

Семья отравилась угарным газом в Кулебаках

16 февраля 2025 12:18  [661] Происшествия
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Семья отравилась угарным газом в Кулебаках.

Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие случилось утром 16 февраля в многоэтажном доме на ул. Мира.

Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании газового оборудования.

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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Теги:
Кулебаки Отравление Прокуратура
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