Гробы выпали на трассу М-7 после ДТП с грузовиками

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На трассе М-7 в соседней Владимирской области произошло необычное ДТП: в результате столкновения грузовика с фурой по дороге разбросало гробы, а некоторые из них раскрылись.
По данным телеграм-канала "Это Вязники, детка", большегруз, который перевозил тела для кремации в Нижний Новгород, задел фуру DAF, не выдержав боковой интервал. От удара фура врезалась в стоявшую впереди "Ладу Гранта".
В результате столкновения гробы выпали из кузова. Некоторые из них открылись, и тела усопших оказались на дороге.
К счастью, среди живых людей пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.
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