Гробы выпали на трассу М-7 после ДТП с грузовиками Происшествия

Фото: телеграм-канал "Это Вязники, детка"

На трассе М-7 в соседней Владимирской области произошло необычное ДТП: в результате столкновения грузовика с фурой по дороге разбросало гробы, а некоторые из них раскрылись.

По данным телеграм-канала "Это Вязники, детка", большегруз, который перевозил тела для кремации в Нижний Новгород, задел фуру DAF, не выдержав боковой интервал. От удара фура врезалась в стоявшую впереди "Ладу Гранта".

В результате столкновения гробы выпали из кузова. Некоторые из них открылись, и тела усопших оказались на дороге.

К счастью, среди живых людей пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.