Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО Единой России

В Нижнем Новгороде стартовал социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!».



Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", проект реализуется при поддержке регионального отделения «Единой России» в рамках партпроектов «Историческая память» и «Единая страна – доступная среда».



«Инклюзивно-патриотический проект разработан активистами нашего регионального отделения партии. Идея состоит в том, чтобы в Год защитника Отечества нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья, в данном случае с нарушением слуха, смогли лучше и подробнее познакомиться с музеями Нижнего Новгорода патриотической направленности. Дать им больше возможностей лучше узнать историю Нижегородской области, нашей страны, новые интересные факты о нашем регионе и подвиге соотечественников, открыть новые горизонты.



В рамках проекта будет организована серия специальных экскурсий с профессиональными сурдопереводчиками, в каждой экскурсии примут участие группы от 20 глухих или слабослышащих людей. Организуем полное сопровождение таких мероприятий», - рассказал о проекте руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.



Первую экскурсию для юных нижегородцев с нарушением слуха организовали в музей СВО и подвига ее героев. 20 глухих и слабослышащих ребят в сопровождении переводчика русского жестового языка Татьяны Ярцевой познакомились с экспозициями и уникальными экспонатами: вооружением, боевой экипировкой, фото, документами, военными трофеями. Многие экспонаты переданы участниками спецоперации, которые сами проводят здесь экскурсии. Также экспозиция музея включает мультимедийные элементы от тач-панелей до систем виртуальной реальности.



«Современный формат, под который создан наш музей, позволяет доносить информацию наиболее интересно и доходчиво. 80% экспозиции – это интерактив. Для ребят это ясно, понятно, интересно. Кроме того, экспонаты можно потрогать руками, примерить на себя экипировку, сфотографироваться. В музее все сделано для того, чтобы посетителей максимально и доступно погрузить в тему», - отметил руководитель музея Роман Савин, который провел экскурсию для ребят.



Живое общение, интересные рассказы и уникальная возможность прикоснуться к истории сделали этот день особенным для участников.



«Мне очень понравилось, узнал много нового о военной спецоперации, почему она началась, как наши солдаты сражаются, защищают страну. Классные манекены в форме бойцов. Примерил на себя бронежилет, шлем – тяжелые, почувствовал себя военным», - поделился ученик 8-го класса школы-интерната для глухих Тимофей Кудряшов.



Людям с нарушениями слуха сложно воспринимать информацию в музеях без перевода на жестовый язык, отметил участник экскурсии Антон Малев, который знает это по личному опыту. После окончания школы для глухих и колледжа он сейчас работает с такими людьми.



«Сегодня получил очень много информации и из рассказа экскурсовода, и много визуальной информации. Получил много значимых ответов для себя о происходящих событиях. Увидел разные экспонаты, оружие, экипировку. Особое впечатление произвели виртуальные технологии», - сказал он.



«Музей вызвал у детей массу впечатлений, причем, не только у мальчишек, но и девчонок. Они с удовольствием разглядывали экспонаты, интерактивные элементы, примеряли экипировку, фотографировались. Такие встречи помогают молодому поколению получать достоверную информацию, понимать историю своей страны, ценность подвига наших героев, гордиться и уважать тех, кто стоит на защите нашей Родины и нас с вами. Благодарим за приглашение. С радостью будем участвовать в проекте. Сегодня привезли первую группу ребят, хочется, чтобы и другие воспитанники обязательно посетили музей», - отметила Екатерина Муханова, учитель школы-интерната для глухих детей Нижнего Новгорода.



Помимо музея СВО, в рамках проекта инклюзивные экскурсии будут также организованы в музей техники и оборонной промышленности в парке Победы и музей «Оружие Победы».



Проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» реализуется при поддержке городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» и содействии Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».



Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда» и включены в народную программу «Единой России».