В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2025 14:38  [50] Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:00  [100] Нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров
16 февраля 2025 13:48  [110] Евгений Седов: "Сексология всегда была мультидисциплинарной, и ее исключение из медицины не остановит развитие науки"
16 февраля 2025 13:40  [138] ​​​​​​​Нижегородский сексолог прокомментировал исключение сексологии из медицины
16 февраля 2025 11:45  [171] В России заговорили о поэтапной отмене ЕГЭ
16 февраля 2025 11:28  [159] Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак
16 февраля 2025 11:06  [276] Нижегородцев призвали не верить рекламе БАДов в лжегазетах
16 февраля 2025 10:54  [233] Нижегородская полиция объяснила, как работает реестр нелегальных мигрантов
16 февраля 2025 10:00  [269] Нижегородские врачи спасли младенца с редкой патологией яичника
16 февраля 2025 09:50  [188] Движение ограничат на улице Лоскутова Нижнего Новгорода
Общество

Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде

16 февраля 2025 14:38  [50] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единой России

Фото: пресс-служба НРО Единой России

 В Нижнем Новгороде стартовал социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!».

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России",  проект реализуется при поддержке регионального отделения «Единой России» в рамках партпроектов «Историческая память» и «Единая страна – доступная среда».

«Инклюзивно-патриотический проект разработан активистами нашего регионального отделения партии. Идея состоит в том, чтобы в Год защитника Отечества нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья, в данном случае с нарушением слуха, смогли лучше и подробнее познакомиться с музеями Нижнего Новгорода патриотической направленности. Дать им больше возможностей лучше узнать историю Нижегородской области, нашей страны, новые интересные факты о нашем регионе и подвиге соотечественников, открыть новые горизонты.

В рамках проекта будет организована серия специальных экскурсий с профессиональными сурдопереводчиками, в каждой экскурсии примут участие группы от 20 глухих или слабослышащих людей. Организуем полное сопровождение таких мероприятий», - рассказал о проекте руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Первую экскурсию для юных нижегородцев с нарушением слуха организовали в музей СВО и подвига ее героев. 20 глухих и слабослышащих ребят в сопровождении переводчика русского жестового языка Татьяны Ярцевой познакомились с экспозициями и уникальными  экспонатами: вооружением, боевой экипировкой, фото, документами, военными трофеями. Многие экспонаты переданы участниками спецоперации, которые сами проводят здесь экскурсии. Также экспозиция музея включает мультимедийные элементы от тач-панелей до систем виртуальной реальности.

«Современный формат, под который создан наш музей, позволяет доносить информацию наиболее интересно и доходчиво. 80% экспозиции – это интерактив. Для ребят это ясно, понятно, интересно. Кроме того, экспонаты можно потрогать руками, примерить на себя экипировку, сфотографироваться. В музее все сделано для того, чтобы посетителей максимально и доступно погрузить в тему», - отметил руководитель музея Роман Савин, который провел экскурсию для ребят.

Живое общение, интересные рассказы и уникальная возможность прикоснуться к истории сделали этот день особенным для участников.

«Мне очень понравилось, узнал много нового о военной спецоперации, почему она началась, как наши солдаты сражаются, защищают страну. Классные манекены в форме бойцов. Примерил на себя бронежилет, шлем – тяжелые, почувствовал себя военным», - поделился ученик 8-го класса школы-интерната для глухих Тимофей Кудряшов.

Людям с нарушениями слуха сложно воспринимать информацию в музеях без перевода на жестовый язык, отметил участник экскурсии Антон Малев, который знает это по личному опыту. После окончания школы для глухих и колледжа он сейчас работает с такими людьми.

«Сегодня получил очень много информации и из рассказа экскурсовода, и много визуальной информации. Получил много значимых ответов для себя о происходящих событиях. Увидел разные экспонаты, оружие, экипировку. Особое впечатление произвели виртуальные технологии», - сказал он.

«Музей вызвал у детей массу впечатлений, причем, не только у мальчишек, но и девчонок. Они с удовольствием разглядывали экспонаты, интерактивные элементы, примеряли экипировку, фотографировались. Такие встречи помогают молодому поколению получать достоверную информацию, понимать историю своей страны, ценность подвига наших героев, гордиться и уважать тех, кто стоит на защите нашей Родины и нас с вами. Благодарим за приглашение. С радостью будем участвовать в проекте. Сегодня привезли первую группу ребят, хочется, чтобы и другие воспитанники обязательно посетили музей», - отметила Екатерина Муханова, учитель школы-интерната для глухих детей Нижнего Новгорода.

Помимо музея СВО, в рамках проекта инклюзивные экскурсии будут также организованы в музей техники и оборонной промышленности в парке Победы и музей «Оружие Победы».

Проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» реализуется при поддержке городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» и содействии Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда» и включены в народную программу «Единой России».

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Музей СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph