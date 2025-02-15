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Происшествия

Коммунальную аварию устраняют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

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Коммунальную аварию устраняют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает ООО "Теплосети", сегодня в 12:24 был выявлен дефект трубопровода на проспекте Октября.

В течение 10 минут аварийная бригада была на месте и произвела отключение.

В настоящее время место работ огорожено.

Для устранения утечки задействованы усиленный штат сотрудников и спецтехника.

Специалистами производятся действия для минимизации количества отключенных домов.

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Теги:
Авария ЖКХ
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