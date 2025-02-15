Коммунальную аварию устраняют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Коммунальную аварию устраняют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает ООО "Теплосети", сегодня в 12:24 был выявлен дефект трубопровода на проспекте Октября.

В течение 10 минут аварийная бригада была на месте и произвела отключение.

В настоящее время место работ огорожено.

Для устранения утечки задействованы усиленный штат сотрудников и спецтехника.

Специалистами производятся действия для минимизации количества отключенных домов.