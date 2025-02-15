Фото из телеграм-канала ГУ МЧС России по Нижегородской области
Молодого человека вытащили из Оки в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 16 февраля в службу спасения поступил звонок, что на реке Ока под метромостом тонет человек.
Спасатели в специальных костюмах добрались до 22-летнего пострадавшего и эвакуировали его на берег.
Юноша, получивший переохлаждение, был доставлен в больницу.
В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы.
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