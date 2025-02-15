Молодого человека вытащили из Оки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото из телеграм-канала ГУ МЧС России по Нижегородской области

Молодого человека вытащили из Оки в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 16 февраля в службу спасения поступил звонок, что на реке Ока под метромостом тонет человек.

Спасатели в специальных костюмах добрались до 22-летнего пострадавшего и эвакуировали его на берег.

Юноша, получивший переохлаждение, был доставлен в больницу.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы.