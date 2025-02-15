Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе Происшествия

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на трассе "Выкса-Навашино".

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, возле поселка "Дружба" 16 февраля произошла дорожная авария.

Есть жертвы. По имеющимся сведениям, из легковой автомашины пожарные МЧС России и спасатели аварийно-спасательного отряда Выксы деблокировали погибших.

Судя по информации, предоставленной прокуратурой региона, в Выксунском округе произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Прокуратурой координируются действия правоохранительных органов, а также взято на контроль принятие окончательного процессуального решения по факту происшествия.