В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 февраля 2025 19:06  [86] Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области
16 февраля 2025 18:43  [191] Концерт 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде закончился проверкой прокуратуры
16 февраля 2025 18:26  [162] Прокуратура проверит информацию о матерщине нижегородского подростка в концертном зале
16 февраля 2025 18:05  [159] Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 
16 февраля 2025 16:15  [193] Молодого человека вытащили из Оки в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:45  [381] Коммунальную аварию устраняют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
16 февраля 2025 14:19  [229] Уголовное дело возбудили по факту отравления семьи газом в Кулебаках
16 февраля 2025 13:29  [203] Нижегородские пожарные спасли пса в Шатках
16 февраля 2025 12:58  [315] Гробы выпали на трассу М-7 после ДТП с грузовиками
16 февраля 2025 12:18  [413] Семья отравилась угарным газом в Кулебаках
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 

16 февраля 2025 18:05  [159] Происшествия
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на трассе "Выкса-Навашино". 

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, возле поселка "Дружба" 16 февраля произошла дорожная авария.

Есть жертвы. По имеющимся сведениям, из легковой автомашины пожарные МЧС России и спасатели аварийно-спасательного отряда Выксы деблокировали погибших.

Судя по информации, предоставленной прокуратурой региона, в Выксунском округе произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Прокуратурой координируются действия правоохранительных органов, а также взято на контроль принятие окончательного процессуального решения по факту происшествия.

 

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы ДТП Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph