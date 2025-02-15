Прокуратура проверит информацию о матерщине нижегородского подростка в концертном зале

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по информации о ненадлежащем поведении подростка в общественном месте.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе мониторинга СМИ правоохранителями выявлена публикация, в которой сообщается, что подросток, находясь в концертном заведении в ночное время, выступил с нецензурными высказываниями.
По данному факту прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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