Прокуратура проверит информацию о матерщине нижегородского подростка в концертном зале Происшествия

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по информации о ненадлежащем поведении подростка в общественном месте.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе мониторинга СМИ правоохранителями выявлена публикация, в которой сообщается, что подросток, находясь в концертном заведении в ночное время, выступил с нецензурными высказываниями.

По данному факту прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.