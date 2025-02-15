Концерт 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде закончился проверкой прокуратуры Происшествия

Выступление 12-летнего рэпера в нижегородском ночном клубе Milo привлекло внимание правоохранителей. Проводится прокурорская проверка.

Речь о юном рэпере, выступающем под псевдонимом "Молодой Владимир". Концерт в Нижнем Новгороде проходил ночью, у мероприятия было возрастное ограничение 18+. Подросток исполнял песни с упоминанием криминальной тематики и ненормативной лексикой. Видеозаписи с выступления появились в сети и вызвали волну обсуждений — многие нижегородцы возмутились тем, что несовершеннолетний оказался в ночном заведении.

Отметим, что "Молодой Владимир" известен своими провокационными выходками. Перед концертом он выкладывал видео-приглашения, в которых размахивал пятитысячными купюрами.

В итоге ситуацией заинтересовались правоохранители. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве заявили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.