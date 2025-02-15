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Происшествия

Концерт 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде закончился проверкой прокуратуры

16 февраля 2025 18:43  [183] Происшествия

Выступление 12-летнего рэпера в нижегородском ночном клубе Milo привлекло внимание правоохранителей. Проводится прокурорская проверка. 

Речь о юном рэпере, выступающем под псевдонимом "Молодой Владимир".  Концерт в Нижнем Новгороде проходил ночью, у мероприятия было возрастное ограничение 18+. Подросток исполнял песни с упоминанием криминальной тематики и ненормативной лексикой. Видеозаписи с выступления появились в сети и вызвали волну обсуждений — многие нижегородцы возмутились тем, что несовершеннолетний оказался в ночном заведении.  

Отметим, что "Молодой Владимир" известен своими провокационными выходками. Перед концертом он выкладывал видео-приглашения, в которых размахивал пятитысячными купюрами.  

В итоге ситуацией заинтересовались правоохранители. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку на предмет возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве заявили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Теги:
Дети Музыка Прокуратура
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