Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Четыре машины столкнулись на Светлоярской улице Нижнего Новгорода вечером 16 февраля. Пострадали три человека, им потребовалась медпомощь, сообщили в пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно, водитель Chevrolet Lacetti при повороте налево не уступил дорогу встречному BMW, что привело к столкновению. От удара BMW отбросило в припаркованные машины. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, а также водитель BMW.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Нижегородской области произошло сразу два смертельных ДТП. Так, на дороге Дивеево - Арзамас погибли три человека при столкновении трех авто. А в Выксунском округе столкнулись легковушка и автобус. Погибли два человека из легкового автомобиля.