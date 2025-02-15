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Происшествия

Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде

17 февраля 2025 08:21  [96] Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Четыре машины столкнулись на Светлоярской улице Нижнего Новгорода вечером 16 февраля. Пострадали три человека, им потребовалась медпомощь, сообщили в пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно, водитель Chevrolet Lacetti при повороте налево не уступил дорогу встречному BMW, что привело к столкновению. От удара BMW отбросило в припаркованные машины. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир Chevrolet Lacetti, а также водитель BMW.  

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Нижегородской области произошло сразу два смертельных ДТП. Так, на дороге Дивеево - Арзамас погибли три человека при столкновении трех авто. А в Выксунском округе столкнулись легковушка и автобус. Погибли два человека из легкового автомобиля.

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Теги:
ДТП
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