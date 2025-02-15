Нижегородский ученый предсказал замену врачей искусственным интеллектом через век Общество

Искусственный интеллект в будущем может стать полноценной альтернативой врачам, однако на это потребуется не менее ста лет. Такое мнение выразил Николай Золотых, доктор физико-математических наук и директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ, в интервью порталу "Живем в Нижнем".

По его словам, ученые Университета Лобачевского уже работают над обучением нейросетей анализу медицинских данных и изображений. Системы, способные обрабатывать огромные массивы информации, в перспективе смогут самостоятельно ставить диагнозы даже в случае с заболеваниями, с которыми ранее не сталкивались.

Золотых отметил, что искусственный интеллект обладает важным преимуществом перед человеком — он может учитывать миллионы медицинских историй, тогда как врач за свою карьеру анализирует лишь ограниченное количество случаев.

Тем не менее, несмотря на технологический прогресс, замена врачей ИИ — вопрос далекого будущего. Пока что развитие этой сферы остается в руках времени.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект используют почти 7% российских компаний.