На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2025 09:10  [23] Исторический наличник украсил Домик Каширина в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 09:02  [74] Два надземных перехода установят на нижегородских участках М-7
17 февраля 2025 08:56  [68] Нижегородский ученый предсказал замену врачей искусственным интеллектом через век
17 февраля 2025 08:43  [66] В ЦРТС рассматривают продление маршрута А-42 по Ильинской
16 февраля 2025 14:38  [315] Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:00  [401] Нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров
16 февраля 2025 13:48  [367] Евгений Седов: "Сексология всегда была мультидисциплинарной, и ее исключение из медицины не остановит развитие науки"
16 февраля 2025 13:40  [420] ​​​​​​​Нижегородский сексолог прокомментировал исключение сексологии из медицины
16 февраля 2025 11:45  [312] В России заговорили о поэтапной отмене ЕГЭ
16 февраля 2025 11:28  [289] Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак
Общество

Нижегородский ученый предсказал замену врачей искусственным интеллектом через век

17 февраля 2025 08:56  [68] Общество

Искусственный интеллект в будущем может стать полноценной альтернативой врачам, однако на это потребуется не менее ста лет. Такое мнение выразил Николай Золотых, доктор физико-математических наук и директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ, в интервью порталу "Живем в Нижнем".  

По его словам, ученые Университета Лобачевского уже работают над обучением нейросетей анализу медицинских данных и изображений. Системы, способные обрабатывать огромные массивы информации, в перспективе смогут самостоятельно ставить диагнозы даже в случае с заболеваниями, с которыми ранее не сталкивались.  

Золотых отметил, что искусственный интеллект обладает важным преимуществом перед человеком — он может учитывать миллионы медицинских историй, тогда как врач за свою карьеру анализирует лишь ограниченное количество случаев.  

Тем не менее, несмотря на технологический прогресс, замена врачей ИИ — вопрос далекого будущего. Пока что развитие этой сферы остается в руках времени.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект используют почти 7% российских компаний.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ Наука Нейросеть
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2025 13:30  [401] Чат-боты и искусственный интеллект: как технологии меняют клиентский сервис
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph