Два надземных перехода установят на нижегородских участках М-7 Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Два новых надземных пешеходных перехода появятся на трассе М-7 в Володарском округе и рядом с Дзержинском. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Один из переходов установят у поселка Новосмолинский на 359-м километре магистрали, второй — в районе остановки "Тепловские сады" на 383-м километре.

В связи с монтажом пролетных строений в ночь на 5 марта на трассе введут временные ограничения с полной остановкой движения на срок до одного часа:

- 4 марта с 23:00 до 00:00 перекроют участок с 358-го по 359-й км. Объехать его можно через Ильиногорск и Володарск, выезжая на трассу на 356-м или 366-м км.

- 5 марта с 03:00 до 04:00 движение остановят на отрезке с 382-го по 383-й км. Водителям предлагается альтернативный маршрут через Володарск и Дзержинск с выходом на М-7 на 366-м или 386-м км.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрута.