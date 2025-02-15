Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2025 09:10  [14] Исторический наличник украсил Домик Каширина в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 09:02  [69] Два надземных перехода установят на нижегородских участках М-7
17 февраля 2025 08:56  [63] Нижегородский ученый предсказал замену врачей искусственным интеллектом через век
17 февраля 2025 08:43  [64] В ЦРТС рассматривают продление маршрута А-42 по Ильинской
16 февраля 2025 14:38  [315] Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:00  [400] Нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров
16 февраля 2025 13:48  [366] Евгений Седов: "Сексология всегда была мультидисциплинарной, и ее исключение из медицины не остановит развитие науки"
16 февраля 2025 13:40  [419] ​​​​​​​Нижегородский сексолог прокомментировал исключение сексологии из медицины
16 февраля 2025 11:45  [311] В России заговорили о поэтапной отмене ЕГЭ
16 февраля 2025 11:28  [288] Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак
Общество

В ЦРТС рассматривают продление маршрута А-42 по Ильинской

17 февраля 2025 08:43  [64] Общество

Маршрут автобуса А-42 могут продлить по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Напомним, автобус начнет курсировать с 17 февраля, соединяя площадь Комсомольскую и площадь Горького. Его запуск связан с отменой трамвайного движения на этом участке в связи с заменой путей.

Идею продлить маршрут до площади Минина через Ильинскую предложил нижегородец Дмитрий С. в комментарии в соцсети. По его мнению, такой вариант сделает маршрут более востребованным.  

В ЦРТС сообщили, что рассматривают возможность изменений. Если решение будет принято, автобус может начать движение по улице Ильинской с 11 апреля. Однако окончательное утверждение маршрута пока не состоялось.

Напомним, что в феврале у маршрута А-42 появился новый перевозчик.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph