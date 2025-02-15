В ЦРТС рассматривают продление маршрута А-42 по Ильинской Общество

Маршрут автобуса А-42 могут продлить по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Напомним, автобус начнет курсировать с 17 февраля, соединяя площадь Комсомольскую и площадь Горького. Его запуск связан с отменой трамвайного движения на этом участке в связи с заменой путей.

Идею продлить маршрут до площади Минина через Ильинскую предложил нижегородец Дмитрий С. в комментарии в соцсети. По его мнению, такой вариант сделает маршрут более востребованным.

В ЦРТС сообщили, что рассматривают возможность изменений. Если решение будет принято, автобус может начать движение по улице Ильинской с 11 апреля. Однако окончательное утверждение маршрута пока не состоялось.

Напомним, что в феврале у маршрута А-42 появился новый перевозчик.