В ЦРТС рассматривают продление маршрута А-42 по Ильинской

Маршрут автобуса А-42 могут продлить по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.
Напомним, автобус начнет курсировать с 17 февраля, соединяя площадь Комсомольскую и площадь Горького. Его запуск связан с отменой трамвайного движения на этом участке в связи с заменой путей.
Идею продлить маршрут до площади Минина через Ильинскую предложил нижегородец Дмитрий С. в комментарии в соцсети. По его мнению, такой вариант сделает маршрут более востребованным.
В ЦРТС сообщили, что рассматривают возможность изменений. Если решение будет принято, автобус может начать движение по улице Ильинской с 11 апреля. Однако окончательное утверждение маршрута пока не состоялось.
Напомним, что в феврале у маршрута А-42 появился новый перевозчик.
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