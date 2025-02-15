Нижегородская область опустилась на 16-е место в рейтинге качества жизни Экономика

Нижегородская область заняла 16-е место в ежегодном рейтинге регионов по качеству жизни, составленном аналитиками РИА Новости. По сравнению с прошлым годом регион опустился на две позиции — ранее он находился на 14-й строчке.

Лидерами рейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их сводный рейтинговый балл превышает 80 (возможный диапазон — от 1 до 100), что значительно опережает остальные субъекты Федерации.

В первую десятку также вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. При этом ХМАО потерял две позиции, опустившись с 8-го на 10-е место, а Ростовская область, напротив, поднялась с 9-го на 7-е.

Регионы, занявшие верхние строчки рейтинга, отличаются высоким уровнем экономического развития — на них приходится почти 50% валового регионального продукта страны. Здесь проживает около 34% населения России.

В конце списка практически без изменений. Замыкают рейтинг Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Также в нижних строках оказались Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Архангельская область, Бурятия и Забайкальский край.

Исследование РИА Новости проводится уже в тринадцатый раз. В основу оценки легли 66 показателей, отражающих уровень социально-экономического развития регионов и качество жизни населения.

Напомни, что весной 2024 года Нижегородская область впервые вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни от АСИ.

Также сообщалось, что Нижний Новгород мог стать столицей качества в 2025 году.