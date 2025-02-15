Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2025 11:00  [1] Пять новых гостиниц построят с льготным кредитованием в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 10:29  [104] Новым и.о. прокурора Дзержинска стал Иван Бацин
17 февраля 2025 10:26  [68] В мулинском военном госпитале поздравили военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества
17 февраля 2025 10:13  [85] Морозная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе
17 февраля 2025 09:10  [152] Исторический наличник украсил Домик Каширина в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 09:02  [159] Два надземных перехода установят на нижегородских участках М-7
17 февраля 2025 08:56  [137] Нижегородский ученый предсказал замену врачей искусственным интеллектом через век
17 февраля 2025 08:43  [148] В ЦРТС рассматривают продление маршрута А-42 по Ильинской
16 февраля 2025 14:38  [330] Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:00  [425] Нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров
Общество

В мулинском военном госпитале поздравили военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества

17 февраля 2025 10:26  [68] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня защитника Отечества активисты навестили военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале в поселке Мулино. Поездка состоялась в рамках традиционной акции «Тепло для Героя», которую проводит «Единая Россия» в канун праздника.

От регионального отделения партии привезли несколько ящиков свежих фруктов, бритвенные принадлежности. Чтобы порадовать бойцов «с теплом из Сормова» депутаты городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов и Сергей Пляскин передали угощения: кондитерские изделия и чай. Серебряные волонтеры из соседского центра на улице Донецкой сшили специальные подушечки, которые помогают быстрее и комфортнее восстанавливаться при травмах.

А поющие активисты регионального отделения Союза пенсионеров России устроили по-домашнему теплый концерт. Со сцены звучали песни о любви, родном доме, семье, Родине и, конечно, о тех, кто сегодня стоит на ее защите.

«Важно, чтобы ребята чувствовали, что мы их понимаем, любим, знаем, как им бывает тяжело и трудно. И что мы с ними всегда рядом! Мы поем о жизни, о любви, о нашей великой стране и ее героях, о настоящем и ценном для каждого. Своими песнями мы передаем им тепло своей души и веры. Желаем всем скорейшего выздоровления и возвращения к мирной жизни», - председатель регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение», заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Татьяна Богданова.

По словам медсестры Оксаны Степаненко, которая работает в этом госпитале уже 25 лет, такая поддержка всегда очень нужна, и их пациенты ее ценят.

«Всем требуется человеческое тепло, внимание и участие, а тем более здесь. Ребята видят и понимают, что о них думают, заботятся, и всегда откликаются ответным теплом», - отметила она.

Напомним, традиционная акция «Тепло для Героя» проходит в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Все желающие могут передать российским военнослужащим подарок или письмо с поздравлением. Жители вяжут теплые вещи, шьют одежду и другие нужные изделия, плетут масксети, изготавливают блиндажные свечи, собирают посылки с гостинцами, вкладывают туда обереги и письма поддержки. Собранные посылки будут отправлены нашим бойцам в зону СВО и госпитали. Также для солдат организуют праздничные концерты.

Передать подарки для бойцов в Нижнем Новгороде можно:

- в региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, офис 213

- в Штаб общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а

Также пункты сбора открыты во всех местных отделениях партии во всех городских и муниципальных округах Нижегородской области.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День защитника Отечества Единая Россия Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph