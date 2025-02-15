В мулинском военном госпитале поздравили военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня защитника Отечества активисты навестили военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале в поселке Мулино. Поездка состоялась в рамках традиционной акции «Тепло для Героя», которую проводит «Единая Россия» в канун праздника.

От регионального отделения партии привезли несколько ящиков свежих фруктов, бритвенные принадлежности. Чтобы порадовать бойцов «с теплом из Сормова» депутаты городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов и Сергей Пляскин передали угощения: кондитерские изделия и чай. Серебряные волонтеры из соседского центра на улице Донецкой сшили специальные подушечки, которые помогают быстрее и комфортнее восстанавливаться при травмах.

А поющие активисты регионального отделения Союза пенсионеров России устроили по-домашнему теплый концерт. Со сцены звучали песни о любви, родном доме, семье, Родине и, конечно, о тех, кто сегодня стоит на ее защите.

«Важно, чтобы ребята чувствовали, что мы их понимаем, любим, знаем, как им бывает тяжело и трудно. И что мы с ними всегда рядом! Мы поем о жизни, о любви, о нашей великой стране и ее героях, о настоящем и ценном для каждого. Своими песнями мы передаем им тепло своей души и веры. Желаем всем скорейшего выздоровления и возвращения к мирной жизни», - председатель регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение», заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Татьяна Богданова.

По словам медсестры Оксаны Степаненко, которая работает в этом госпитале уже 25 лет, такая поддержка всегда очень нужна, и их пациенты ее ценят.

«Всем требуется человеческое тепло, внимание и участие, а тем более здесь. Ребята видят и понимают, что о них думают, заботятся, и всегда откликаются ответным теплом», - отметила она.

Напомним, традиционная акция «Тепло для Героя» проходит в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Все желающие могут передать российским военнослужащим подарок или письмо с поздравлением. Жители вяжут теплые вещи, шьют одежду и другие нужные изделия, плетут масксети, изготавливают блиндажные свечи, собирают посылки с гостинцами, вкладывают туда обереги и письма поддержки. Собранные посылки будут отправлены нашим бойцам в зону СВО и госпитали. Также для солдат организуют праздничные концерты.

Передать подарки для бойцов в Нижнем Новгороде можно:

- в региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, офис 213

- в Штаб общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а

Также пункты сбора открыты во всех местных отделениях партии во всех городских и муниципальных округах Нижегородской области.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.