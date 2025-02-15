Нижегородцам рассказали о новшествах в поликлиниках Общество

Министерство здравоохранения России подготовило изменения в порядке оказания медицинской помощи в поликлиниках. О нововведениях сообщил нижегородский Telegram-канал "Бокал прессека", ссылаясь на данные ведомства.

Одним из ключевых пунктов реформы станет профилактика употребления психоактивных веществ. В медучреждениях появятся специализированные медико-социальные отделения, включающие кабинеты врачей и патронажную службу. Кроме того, в перечень стандартного оснащения впервые добавили служебные автомобили.

Также установлены единые требования к оформлению, планировке помещений и условиям труда. Работодатели получат четкие регламенты для организации работы медпунктов.

В штат поликлиник введут новую должность – медсестра кабинета. Учреждения оснастят оборудованием для оперативной передачи данных в цифровые системы.

Дополнительные изменения коснутся сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В тех из них, где нет аптек, организуют хранение и выдачу лекарств.