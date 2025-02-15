Нижегородцам рассказали о новшествах в поликлиниках

Министерство здравоохранения России подготовило изменения в порядке оказания медицинской помощи в поликлиниках. О нововведениях сообщил нижегородский Telegram-канал "Бокал прессека", ссылаясь на данные ведомства.
Одним из ключевых пунктов реформы станет профилактика употребления психоактивных веществ. В медучреждениях появятся специализированные медико-социальные отделения, включающие кабинеты врачей и патронажную службу. Кроме того, в перечень стандартного оснащения впервые добавили служебные автомобили.
Также установлены единые требования к оформлению, планировке помещений и условиям труда. Работодатели получат четкие регламенты для организации работы медпунктов.
В штат поликлиник введут новую должность – медсестра кабинета. Учреждения оснастят оборудованием для оперативной передачи данных в цифровые системы.
Дополнительные изменения коснутся сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В тех из них, где нет аптек, организуют хранение и выдачу лекарств.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+