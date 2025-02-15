Полицейские задержали мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнему Новгороду задержали подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного салона.

По данным следствия, преступление произошло в конце января 2025 года. 38-летний ранее судимый житель Нижнего Новгорода пришёл в торговый центр на улице Фильченкова, скрыв лицо под чёрной маской. Используя предмет, похожий на пистолет, он разбил витрину и похитил два лотка с золотыми цепочками. После этого злоумышленник скрылся, унеся более 30 украшений общей стоимостью 1,4 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж" (часть 3). Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Похищенные драгоценности он спрятал на чердаке своего дома. В ходе обыска украшения были обнаружены и изъяты – в ближайшее время их вернут владельцам. Также стражи порядка нашли травматический пистолет, который использовался при нападении.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Предварительное расследование продолжается. Ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.