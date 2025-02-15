На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 февраля 2025 12:40  [99] Полицейские задержали мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 11:25  [165] Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления семьи угарным газом в Кулебаках
17 февраля 2025 10:48  [178] Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей
17 февраля 2025 09:55  [343] Двум нижегородским подросткам грозит пожизненное за диверсию на ж/д
17 февраля 2025 09:26  [208] Дзержинск простится с погибшим в зоне СВО Русланом Антоновым
17 февраля 2025 08:21  [215] Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 19:06  [529] Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области
16 февраля 2025 18:43  [755] Концерт 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде закончился проверкой прокуратуры
16 февраля 2025 18:26  [354] Прокуратура проверит информацию о матерщине нижегородского подростка в концертном зале
16 февраля 2025 18:05  [468] Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Нижнем Новгороде

17 февраля 2025 12:40  [99] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнему Новгороду задержали подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного салона.  

По данным следствия, преступление произошло в конце января 2025 года. 38-летний ранее судимый житель Нижнего Новгорода пришёл в торговый центр на улице Фильченкова, скрыв лицо под чёрной маской. Используя предмет, похожий на пистолет, он разбил витрину и похитил два лотка с золотыми цепочками. После этого злоумышленник скрылся, унеся более 30 украшений общей стоимостью 1,4 миллиона рублей.  

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж" (часть 3). Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Похищенные драгоценности он спрятал на чердаке своего дома. В ходе обыска украшения были обнаружены и изъяты – в ближайшее время их вернут владельцам. Также стражи порядка нашли травматический пистолет, который использовался при нападении.  

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Предварительное расследование продолжается. Ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грабеж МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph