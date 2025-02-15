Более 4,5 тысячи нижегородцев получили медицинскую помощь в «Поезда здоровья» с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже более 4,5 тысячи жителей Нижегородской области получили медицинскую помощь в «Поезда здоровья» с начала года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За пять недель работы специалисты мобильно-диагностических комплексов провели около 7,3 тысячи врачебных консультаций. Пациентам выполнили более 14,8 тысячи диагностических исследований, в числе которых исследования биологических материалов, электрокардиография, флюорография, маммография и УЗИ-исследования.

Как отметили в министерстве, работа «Поездов здоровья» способствует реализации целей и задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Регулярные выезды мобильных бригад медиков позволяют сделать медицинскую помощь доступнее. Особое значение это имеет для жителей сельских населенных пунктов, которые значительно удалены от районных центров.

«С начала 2025 года наши специалисты посетили уже 92 населенных пункта в различных муниципалитетах региона. С 17 по 21 февраля медики будут принимать жителей Балахнинского, Княгинского, Краснобаковского и Павловского округов, а также Арзамаса. Пациенты смогут обратиться к врачам узких специальностей, например, к неврологу, кардиологу, гинекологу, онкологу. Кому-то может потребоваться не только консультация, но направление на дальнейшее обследование или же госпитализацию», – сообщили в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко, на базе которой формируются бригады мобильно-диагностических комплексов.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» запущен в России с 2025 года. Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена здравоохранения до медицинской реабилитации.