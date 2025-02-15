Национальный центр "Россия" откроет интерактивную выставку о путешествиях Культура и отдых

Фото: Национальный центр "Россия"

В национальном центре "Россия" завершается подготовка к запуску новой интерактивной выставки "Путешествие по России" (0+). Гости смогут за один час увидеть ключевые достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны. Первые посетители смогут оценить экспозицию уже в марте, сообщается на сайте национального центра "Россия".

"Эта выставка посвящена нашей великой стране, её людям, культуре и будущему. Мы приглашаем всех почувствовать, услышать и открыть для себя Россию с новой стороны. Кроме того, в рамках гастрономического проекта можно будет попробовать традиционные блюда со всех уголков страны и узнать авторские рецепты лучших шеф-поваров", – рассказала гендиректор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Экспозиция займёт более 3000 кв. метров. Гостям предложат "прогулку" по всей России – от Владивостока до Калининграда. В зонах будут представлены знаковые места регионов, достижения и перспективы их развития. Посетители также смогут подобрать маршруты для будущих поездок.

Пространство выставки разделено на восемь тематических зон. "Путешествие" начнётся с Дальнего Востока – символического места, где восходит солнце. Завершат маршрут Арктика и Северо-Запад России. Финальной точкой станет "Зона сердца", где с помощью цифровой открытки каждый сможет оставить свои впечатления и отправить их в общий цифровой архив центра.

"Мы хотим, чтобы каждый посетитель не только увидел, но и прочувствовал атмосферу нашей страны. Через экспозиции, интерактивные технологии и мультимедийные решения мы стремимся создать уникальный опыт для всех гостей", – отметил продюсер проекта "Путешествие по России" Андрей Куделин.

Выставка рассчитана на людей всех возрастов. Бесплатная регистрация на экскурсии будет доступна на сайте russia.ru. Проект объединит выставочные залы, гастрономическую зону, универмаг, культурные мероприятия, образовательные программы и специальные проекты.