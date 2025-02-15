Нижегородцев предупредили о возможных перебоях в телевещании после 21 февраля Общество

Жителям Нижегородской области сообщили о возможных перебоях в телевещании, которые могут произойти с 21 февраля по 15 марта. Причиной кратковременных сбоев станет сезонная солнечная интерференция, сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала РТРС.

Наибольшая вероятность помех ожидается в утренние и дневные часы, особенно в период с 11:00 до 13:30 по московскому времени. При этом длительность перерывов не превысит 10 минут в день.

Явление солнечной интерференции происходит дважды в год – весной и осенью, когда Солнце пересекает экватор. В это время его интенсивное излучение может ослаблять телесигналы со спутников, что и приводит к временному ухудшению качества приема.

Специалисты отмечают, что современные цифровые технологии позволяют минимизировать влияние интерференции, поэтому большинство зрителей либо вовсе не заметят перебоев, либо испытают лишь небольшие неудобства.