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Общество

Подготовку кадров для строительной отрасли обсудили в Нижегородской области

17 февраля 2025 13:36  [53] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

По поручению председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина члены Молодежного парламента при ЗСНО приняли участие в круглом столе с руководством строительной компании «Терминал». Вместе с депутатами регионального парламента и застройщиками молодые парламентарии обсудили вопросы кадровой потребности региона, пути привлечения молодежи в строительную отрасль и повышение престижа рабочих профессий.

Прежде чем перейти к основной теме круглого стола, молодые парламентарии познакомились с технологиями производства сборных железобетонных конструкций, посетили строительные объекты, где обсудили преимущества современных методов работы. Экскурсию провел депутат Заксобрания Нижегородской области, руководитель ООО «Терминал» Вадим Пичугин.

«Мы показали, как наше производство сочетает инновации и практичность. Важно, чтобы молодые люди видели перспективы отрасли на конкретных примерах», — подчеркнул Вадим Пичугин.

Основной акцент встречи был сделан на дефиците квалифицированных кадров для промышленных предприятий и способах его преодоления.

«Сегодняшний диалог показал: все в наших руках. Уверен, что сотрудничество с колледжами и формирование корпоративной культуры для студентов сможет способствовать удержанию специалистов в строительной области», — отметил парламентарий Николай Упирвицкий.

Участники выделили несколько ключевых инициатив, таких как программа «Профессионалитет», которая предполагает интеграцию образовательных учреждений с предприятиями для целевой подготовки кадров, а также промышленный туризм — экскурсии на производство как инструмент профориентации и развитие строительных классов в школах для раннего вовлечения молодежи в профессию.

По итогам дискуссии Молодежный парламент совместно с министерствами образования и строительства подготовил резолюцию, включающую организацию практики студентов на строительных предприятиях, продвижение строительных профессий через цифровые платформы и создание маршрутов промышленного туризма на базе «Терминала».

«Студенты часто не знают, где будут работать после получения образования. Важно показать им их возможности на примере реальных проектов и через диалог с работодателями», — отметила председатель Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Татьяна Баранова.

Участники сошлись во мнении, что сочетание образования, практики и открытости предприятий станет драйвером для решения кадровых вопросов региона.

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