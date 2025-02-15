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Бизнес

Власти Подмосковья запретили алкомаркеты во дворах жилых домов

17 февраля 2025 13:37  [47] Бизнес

В жилых домах Подмосковья запретили продажу алкоголя. Магазины, у которых вход расположен со стороны двора, будут закрыты. Соответствующий закон приняла Мособлдума при поддержке губернатора Андрея Воробьева, передает 360.ru.

По словам главы региона, жители неоднократно жаловались на такие заведения. Во время рабочих поездок в Климовск и другие города губернатор лично слышал обращения граждан. Особое беспокойство вызывали магазины, расположенные рядом со школами и детскими садами.  

"Мы провели большую работу с предпринимателями и пришли к компромиссу, который закрепили на законодательном уровне. Теперь в Подмосковье запрещена не только ночная продажа алкоголя с 23:00 до 8:00, но и торговля спиртным во дворах", – пояснил Воробьев.  

Жители жаловались, что у таких магазинов часто собираются компании, распивая алкоголь прямо у подъездов, что сопровождается шумом и нарушением порядка. Депутаты получили около двух тысяч обращений по этой проблеме за год.  

Особенно тревожила ситуация с алкомаркетами, выходящими прямо на детские площадки. Власти региона считают, что это может способствовать формированию у детей неправильных представлений о норме употребления спиртного.  

Несмотря на оживлённые обсуждения, даже представители алкогольного бизнеса признали необходимость изменений. В результате было принято решение убрать подобные торговые точки из дворов жилых домов.

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Теги:
Алкоголь Торговля
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