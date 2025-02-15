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Общество

Движение на перекрестке улиц Красносельская — Ильинская ограничат с 17 февраля

17 февраля 2025 14:43  [90] Общество

Фото: ЦОДД

С 17 февраля вводятся временные ограничения движения на пересечении улиц Красносельской и Ильинской в Нижнем Новгороде. Это связано со строительством монолитных участков трамвайных путей, сообщили в городской администрации.

На период работ будет запрещён правый поворот с Ильинки на Красносельскую. Кроме того, автомобилисты не смогут двигаться прямо по Красносельской в сторону Барминской от площади Лядова.  

Объехать закрытый участок можно по дублёру Красносельской и Малой Ямской.  

Водителям советуют заранее изучить схему движения, быть внимательными и следовать дорожным знакам.

Ранее сообщалось, что с 17 февраля в Нижнем Новгороде начнет курсировать автобус А-42. Он соединит площади Горького и Комсомольскую. Маршрут запускают из-за отмены трамвайного движения на указанном участке. Кроме того, в ЦРТС рассматривают возможность продления указанного маршрута.

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Теги:
ограничения Ремонтные работы Трамвай
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