Движение на перекрестке улиц Красносельская — Ильинская ограничат с 17 февраля

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С 17 февраля вводятся временные ограничения движения на пересечении улиц Красносельской и Ильинской в Нижнем Новгороде. Это связано со строительством монолитных участков трамвайных путей, сообщили в городской администрации.
На период работ будет запрещён правый поворот с Ильинки на Красносельскую. Кроме того, автомобилисты не смогут двигаться прямо по Красносельской в сторону Барминской от площади Лядова.
Объехать закрытый участок можно по дублёру Красносельской и Малой Ямской.
Водителям советуют заранее изучить схему движения, быть внимательными и следовать дорожным знакам.
Ранее сообщалось, что с 17 февраля в Нижнем Новгороде начнет курсировать автобус А-42. Он соединит площади Горького и Комсомольскую. Маршрут запускают из-за отмены трамвайного движения на указанном участке. Кроме того, в ЦРТС рассматривают возможность продления указанного маршрута.
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