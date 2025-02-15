Движение на перекрестке улиц Красносельская — Ильинская ограничат с 17 февраля Общество

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С 17 февраля вводятся временные ограничения движения на пересечении улиц Красносельской и Ильинской в Нижнем Новгороде. Это связано со строительством монолитных участков трамвайных путей, сообщили в городской администрации.

На период работ будет запрещён правый поворот с Ильинки на Красносельскую. Кроме того, автомобилисты не смогут двигаться прямо по Красносельской в сторону Барминской от площади Лядова.

Объехать закрытый участок можно по дублёру Красносельской и Малой Ямской.

Водителям советуют заранее изучить схему движения, быть внимательными и следовать дорожным знакам.

Ранее сообщалось, что с 17 февраля в Нижнем Новгороде начнет курсировать автобус А-42. Он соединит площади Горького и Комсомольскую. Маршрут запускают из-за отмены трамвайного движения на указанном участке. Кроме того, в ЦРТС рассматривают возможность продления указанного маршрута.