Второй сезон "Акушера" с Никитой Панфиловым снимают в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде идут съёмки второго сезона сериала "Акушер" (12+). Одной из ключевых локаций стала набережная Федоровского, откуда открывается панорамный вид на город, передает "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

Сюжет рассказывает о военном хирурге Глебе Каверине, который много лет спасал жизни в горячих точках. Вернувшись домой, он неожиданно оказывается в центре событий: во время путешествия на теплоходе ему приходится срочно помогать беременной женщине. Этот случай делает его известным в родном городе, но впереди у героя новые испытания.

В главных ролях – Никита Панфилов, Елена Лотова, Артём Осипов и другие. Продюсированием проекта занимаются Лолита Халикова, Наталья Лазарева, Юрий Сапронов и команда.

Премьера второго сезона запланирована на 2026 год.

Напомним, что первый сезон "Акушера" также снимали в Нижегородской области.

Сообщалось, что в Нижнем Новгороде представили фильм "Пророк. История Александра Пушкина"(12+). На предпоказ приехали режиссер и актеры. Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" удалось пообщаться с киношниками.

А в конце января прошла презентация фильма "Злой" (12+) с исполнителями главных ролей.