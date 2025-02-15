Два обхода и дублер проспекта Ленина вошли в план концессий на 2025 год Общество

Правительство Нижегородской области утвердило перечень объектов, на которые в 2025 году планируется заключить концессионные соглашения. В список вошли три крупных дорожных проекта, включая обходы и новую магистраль в черте города.

Обход Балахны (Р-152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород)

Этот проект уже фигурировал в планах ранее. Строительство планируют реализовать с 2025 по 2031 год, а стоимость оценивается в 18,3 млрд рублей (или 22,7 млрд рублей с учётом инфляции). Дорога будет платной, предусмотрены три развязки и три пункта взимания платы.

Восточный обход Нижнего Новгорода

Ещё один платный маршрут, который соединит обход Кстова с развязкой Неклюдово – Золотово в городском округе Бор. Проект включает шесть транспортных развязок, мост через Волгу и семь пунктов оплаты. Работы оцениваются в 108,2 млрд рублей, завершение намечено на 2031 год. В данный момент ведётся проектирование первого этапа – от обхода Кстова до улицы Лысогорской.

Дублёр проспекта Ленина

Новая четырёхполосная платная дорога протяжённостью 4,65 км соединит улицу Советскую и улицу Баумана. Стоимость проекта – 14,4 млрд рублей, строительство планируют завершить к 2028 году.

Интересно, что в перечень концессионных проектов 2024 года входил Северный обход Нижнего Новгорода стоимостью 59,9 млрд рублей, но соглашение так и не было заключено, и этот объект исключили из текущего списка. Вместо него впервые появился дублёр проспекта Ленина.

Ранее сообщалось, что в 2025 году начнется строительство канатной дороги через Оки. Работы будут вестись по концессии.

Также выяснилось, что в строительство двух набережных в Нижнем Новгороде выделят 13,4 млрд рублей.