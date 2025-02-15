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Общество

Подорожал проезд по проходящей через Нижегородскую область трассе М-12

17 февраля 2025 17:20  [126] Общество

С 17 февраля подорожал проезд по платным дорогам России. Государственная компания "Автодор" провела ежегодную индексацию тарифов и абонементов, сообщается на ее сайте.

В компании добавили, что в среднем стоимость километра по сети трасс "Автодор" увеличивается в пределах инфляции и в зависимости от дороги останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством. 

Изменения коснулись и трассы М-12 "Восток", которая связывает Москву и Казань, и проходит через Нижегородскую область. 

Так, доехать от Москвы до первого съезда на Казань на легковушке (первой категории транспортных средств) с понедельника по четверг можно будет за 4825 рублей - на 344 рубля дороже. На поездках могут сэкономить автовладельцы, у которых установлен транспондер и подключена максимальная скидка. В этом случае стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4101 рубль. 

Дорога от столицы России до Дивеева обойдется в 2907 рублей, Арзамаса — 3190 рублей, Сергача — 3756 рублей. 

Кроме того, на многих платных участках продолжат действовать абонементы на проезд. Они позволяют экономить до 83% в пересчете на одну поездку. Компания анонсировала увеличение таких участков на трассе М-11 "Нева". 

Еще одно новшество - запуск с 17 февраля пилотного проекта по начислению дополнительных баллов в случаях возникновения на платных участках затруднений движения за исключением заторов, возникших по причинам независящим от "Автодора".  Это позволит автовладельцам быстрее накопить баллы для приобретения скидки до 15% и компенсировать возникшие неудобства.

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Теги:
Деньги Дороги М-12
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