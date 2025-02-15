В регионе стартовал ежегодный конкурс "Нижегородская семья" Общество

Фото: Павел Скворцов

Начался прием заявок на ежегодный конкурс «Нижегородская семья». Это творческое состязание, нацеленное на повышение общественного престижа семейного образа жизни, формирование семейных ценностей, популяризацию и развитие института семьи и ответственного родительства, а также укрепление межпоколенных связей.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, конкурс проводится в регионе с 2008 года. Семьи-участники состязаются в рамках пяти номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

«За годы своего проведения конкурс стал одним из главных семейных символов Нижегородской области. Лично участвую в отборе заявок и горжусь, что в нашем регионе так много крепких семей, хранящих традиции, передающих традиционные ценности из поколения в поколение. В 2025 году, в первый год «Пятилетия семьи», ждем среди участников новые талантливые семьи! Приглашаем всех активных нижегородцев присоединиться к нашему конкурсу!» – сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Заявки и конкурсные материалы (портфолио семьи и видеопрезентация) принимаются в управлениях социальной защиты региона по месту проживания участников до 1 апреля 2025 года.

Итоги конкурса «Нижегородская семья» подведут в мае этого года в ходе гала-фестиваля. Финалисты состязания, по традиции, смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» и конкурсе «Успешная семья Приволжья».

Подробная информация о конкурсе «Нижегородская семья» доступна на сайте министерства социальной политики региона по ссылке: https://minsocium.ru/index.php/news/3363-2103 .

Напомним, поддержка семей с детьми и укрепление в стране семейных ценностей – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Семья», который является преемником нацпроекта «Демография» и реализуется с 2025 года по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.