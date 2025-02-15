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Общество

77 новых трамваев "МиНиН" поставили в Нижний Новгород при участии ВЭБ.РФ

17 февраля 2025 16:53  [49] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Нижний Новгород поставили 77 новых трамваев "МиНиН", из которых 65 уже вышли на маршруты. Проект реализуется при финансовом участии ВЭБ.РФ, который в феврале 2025 года выделил городу 1,6 млрд рублей.  

Из этой суммы 380 млн рублей направлено на закупку подвижного состава, а 1,2 млрд рублей – на оплату строительных работ по обновлению инфраструктуры.

В пресс-службе ВЭБ.РФ уточнили, что проект обновления трамвайного движения в Нижнем Новгороде стал самым масштабным среди всех регионов, участвующих в федеральной программе. До конца 2026 года в город поставят 170 новых трамваев, заменят 149,3 км трамвайных путей, реконструируют 15 тяговых подстанций и три депо.  

Часть путей (39 км) проложат по технологии "бесшумные рельсы", что сделает трамвайное движение тише и комфортнее для горожан. По прогнозам, пассажиропоток на трамвайных маршрутах вырастет на 82,5%, а средняя эксплуатационная скорость увеличится на 45% – до 18,4 км/ч.  

Общая сумма средств, выделенных ВЭБ.РФ на модернизацию нижегородского трамвая, составляет более 5,3 млрд рублей, включая транш из Фонда национального благосостояния. В целом на обновление электротранспорта в городе одобрено 32,1 млрд рублей.  

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Теги:
ВЭБ.РФ Трамвай
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