Три дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде ведётся строительство трёх многоквартирных домов для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", уточнили в пресс-службе городской администрации.

Дома строят на Садовой улице возле дома №24 на Автозаводе, на улице Зайцева около дома №22 в Сормове и на улице 40 лет Победы между домами №12 и №13 в Приокском районе.

Как отметил гендиректор МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" Сергей Разживин, на всех стройплощадках уже залиты фундаменты и идут работы на цокольных этажах. Строительство находится под контролем мэра Юрия Шалабаева, а сдача объектов в эксплуатацию запланирована на конец 2025 года. После этого квартиры передадут переселенцам.

В мэрии подчеркнули, что возведение многоквартирных домов в Нижнем Новгороде по муниципальному заказу возобновилось впервые за восемь лет. В 2024 году стартовала региональная программа переселения граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым в период с 2017 по 2022 годы. Программа рассчитана до 2028 года и реализуется в четыре этапа.

В рамках инспекции восьмиэтажного дома на 109 квартир на Садовой подрядчик Игорь Безроднов сообщил, что строительство идёт по графику. Рабочие трудятся в две смены, уже завершены работы по устройству фундамента и цокольного этажа. Сейчас строители возводят первый этаж и выполняют кирпичную кладку в цоколе. В конце месяца начнутся работы по гидроизоляции.

По словам прораба Ивана Жилякова, все стройматериалы – отечественного производства, они закуплены на нижегородских заводах.

Реализация этого проекта позволит сократить количество аварийного жилья в городе и улучшить жилищные условия сотен нижегородцев.