Фестиваль "Система Фест" в Нижнем Новгороде собрал почти 1500 участников Общество

Фото: цифровая экосистема МТС

Участники социокультурного фестиваля "Система Фест" (16+) получили уникальную возможность создать собственный IT-продукт, привлечь финансирование для его внедрения и погрузиться в мир современных технологий. Мероприятие, организованное цифровой экосистемой МТС и благотворительным фондом "Система", собрало почти 1,5 тысячи человек – как опытных и начинающих IT-специалистов, разработчиков и студентов, так и всех, кто следит за развитием цифровых технологий. Подробности — в материале НИА "Нижний Новгород".

Конференция, хакатон и технологические вызовы

В рамках фестиваля прошла IT-конференция True Tech Hub "Мир IT изнутри", на которой эксперты – тим-лиды и руководители цифровых продуктов крупнейших российских компаний – поделились своим опытом. Спикеры рассказали о создании IT-продуктов, технологических вызовах и о том, как цифровые инструменты меняют бизнес в различных сферах.

Одним из ключевых событий фестиваля стал двухдневный хакатон "Система Хак: программируем без границ" с призовым фондом 750 тысяч рублей. Около 150 IT-специалистов соревновались в разработке решений, направленных на повышение качества жизни людей с особыми потребностями.

Победителями стали:

- в номинации "Разработка инклюзивного решения для онлайн-встреч" – команда 14 bit MISIS;

- в треке "Инклюзивный город" – команда "Динозаврики МИСИС".

Сотрудничество с вузами и образовательные инициативы

В рамках фестиваля МТС и Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева подписали соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. Кроме того, эксперты компании и благотворительного фонда "Система" провели серию просветительских встреч с учениками нижегородских школ и колледжей, обсудив вопросы цифровой гигиены и профориентации.

Фестиваль впервые прошёл в Нижнем Новгороде

Как отметил директор МТС в регионе Андрей Белов, Нижний Новгород обладает сильным IT-сообществом, и крупный бизнес заинтересован в его развитии через поддержку образовательных проектов, проведение фестивалей и экспертных встреч.

Программный директор благотворительного фонда "Система" Зори Гумашян подчеркнул, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции по качеству подготовки студентов. В 2024 году сразу три нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших учебных заведений России.

"Сегодня перед молодыми талантами открывается множество возможностей для самореализации, но и требования к специалистам становятся выше. "Система Фест" – это не просто мероприятие, а площадка для поиска и поддержки перспективных разработчиков", – отметил Гумашян.

Роль бизнеса в подготовке кадров

Руководитель группы по работе с молодыми талантами МТС Ольга Фло обратила внимание на проблему кадрового дефицита в инновационных сферах.

"Образовательные программы не всегда успевают за развитием технологий, и это приводит к нехватке специалистов на предприятиях. Сегодня многие компании активно включаются в образовательный процесс, организуют оплачиваемые стажировки и внедряют новые обучающие форматы", – пояснила она.

По её словам, будущее за интеграцией теории и практики: вузы должны давать фундаментальные знания, а работодатели – помогать студентам применять их на практике.