Жителя Кстовского района будут судить за истязание несовершеннолетних детей Происшествия

В Кстовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в систематическом истязании своих троих несовершеннолетних детей. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2016 по 2024 год мужчина, на которого была возложена обязанность заботиться о детях, наносил им побои руками, ногами и металлической цепью, причиняя физическую и психологическую боль. Жертвами стали его две дочери и сын.

В октябре 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый угрожал убийством одной из дочерей. Чтобы запугать ребёнка, он нанёс множественные удары по голове и телу металлической цепью.

Мужчина был задержан следователями и по решению суда помещён под стражу. В ходе расследования собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его вину.

Ему вменяются сразу несколько статей УК РФ: истязание несовершеннолетних (п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117); неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156); угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119).

Суд рассмотрит дело в ближайшее время.