Более 2 700 услуг оказал Центр поддержки экспорта нижегородским компаниям в 2024 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) более 2 700 услуг в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С начала этого года нацпроект переформатирован в федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» и включен в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, ЦПЭ стимулирует и вовлекает субъекты малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность и содействует выходу предприятий на рынки дружественных стран.

«Всего за 2024 год специалисты ЦПЭ оказали 2 774 услуги, то есть на 35 процентов больше, чем годом ранее. Наиболее популярными услугами в 2024 году стали организация участия субъектов МСП в международных выставках, зарубежных бизнес-миссиях, проведение семинаров по тематике экспортной деятельности, размещение на международных электронных торговых площадках, а также реализация акселерационных экспортных программ», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Получателями услуг Центра поддержки экспорта Нижегородской области стали 852 нижегородские компании.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе, по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».