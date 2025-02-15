Около 31 кв. м жилья приходится на каждого жителя Нижегородской области Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину об итогах работы региона в сфере строительства за 2024 год. По словам главы региона, область перевыполнила план по вводу жилья, введя в эксплуатацию более 2 млн кв. метров. С 2018 года этот показатель превысил 11 млн кв. метров, что выше среднероссийского уровня – сейчас на каждого жителя Нижегородской области приходится около 31 кв. метров жилья.

Одним из важнейших достижений стало полное решение проблемы обманутых дольщиков – в регионе 7 513 человек восстановлены в правах. Также продолжается работа по расселению аварийного жилья. С 2019 года новые квартиры получили 16 541 человек, что на 3 000 больше запланированного. Всего расселено почти 270 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилого фонда.

В регионе применяется комплексный подход к опережающему переселению из ветхого и аварийного жилья – помимо госпрограммы используется механизм комплексного развития территорий (КРТ). По уже подписанным договорам этот объём составляет около 63 тыс. кв. метров.

Развитие инфраструктуры остаётся в числе приоритетов. В 2024 году в Нижегородской области было построено 11 школ на 10,9 тыс. мест, а с 2018 года – 40 школ, рассчитанных более чем на 31 тыс. учеников. В рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" за шесть лет благоустроено 649 общественных пространств и 2 548 дворов. Более 40 проектов региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших инициатив, большинство из которых уже реализовано.

Важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры стало строительство трёх новых дорог в рамках программы "Стимул", подчеркнул Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Они обеспечивают транспортную доступность жилищных микрорайонов "Цветы", "Новая Кузнечиха", "Анкудиновский парк" и "Савин парк".

Также на встрече обсуждалась реализация нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и подготовка к Пятому Международному строительному чемпионату, который пройдёт в 2025 году в Нижнем Новгороде. Глеб Никитин выразил благодарность Иреку Файзуллину за поддержку региона в развитии строительной отрасли.