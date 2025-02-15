Кота, семь лет жившего на могиле хозяина, спасли и привезли на лечение в Петербург Общество

Волонтеры спасли кота Рыжика из Махачкалы, которого в интернете прозвали дагестанским Хатико. Семь лет он провел на могиле хозяина, а когда оказался на грани смерти, его отправили на лечение в Санкт-Петербург.

Как рассказала 360.ru волонтер из Дагестана Хадижа, у кота диагностировали пневмонию и серьезные инфекции. Он провел 10 дней под капельницей, и сейчас его состояние значительно улучшилось – отдышка прошла, он ест с аппетитом и чувствует себя гораздо лучше.

Однако лечение еще не завершено. В Петербурге Хатико продолжает получать необходимые препараты, а местные ветеринары отмечают, что он очень ласковый и ручной.

Доставить животное в другой город помогли неравнодушные люди. По словам волонтера, кота из аэропорта сразу привезли в клинику, а перевозчик взял переноску с ним в салон самолета, передав в Петербурге волонтерам.

Сейчас главврач ветеринарной клиники готова взять кота к себе на постоянное проживание, поскольку ему необходимо регулярное наблюдение из-за почечной недостаточности.

История Хатико не оставила людей равнодушными. По словам волонтера, за судьбой животного следят тысячи россиян, многие переживали, звонили и даже не могли сдержать слез.