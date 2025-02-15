Нижегородский филиал "Т Плюс" добился выноса 33 объектов из охранных зон тепловых сетей Общество

Нижегородский филиал «Т Плюс» в 2024 году добился выноса 33 посторонних объектов из охранных зон тепловых сетей Дзержинска и Кстовского округа. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и оперативного проведения ремонтных работ на теплосетях.

За прошлый год по представлениям «Т Плюс» управляющие компании и собственники объектов убрали из охранных зон и перенесли в безопасные места 25 автопарковок, шесть детских и спортивных площадок, а также торговый павильон и капитальный забор. По 16 таких объектов находились в Дзержинске и Кстове, один – в селе Шава Кстовского округа.

Охранные зоны тепловых сетей – территория повышенной опасности. Температура теплоносителя в трубопроводах составляет от 70 до 115 градусов Цельсия, при выходе на поверхность из повреждённой теплотрассы он может представлять опасность для здоровья находящихся поблизости людей. Припаркованные в охранных зонах машины могут затруднить доступ к тепловым сетям ремонтному персоналу для быстрого устранения повреждения.

В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей границы охранных зон охватывают по 3 м с обеих сторон теплотрассы. Здесь запрещается размещение каких-либо объектов и сооружений, парковка автомобилей, устройство проездов.

Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» проводят регулярные проверки охранных зон теплосетей. Информация о выявленных нарушениях передаётся в надзорные органы, администрации муниципалитетов. Чтобы добиться устранения нарушений, компания бывает вынуждена обращаться в правоохранительные органы и суды.

Охранные зоны тепловых сетей обозначены предупреждающими знаками. О незаконном размещении объектов в охранных зонах просим сообщить:

– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25-95-70;

– в Кстовском округе – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75.