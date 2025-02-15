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Общество

Николай Травкин: "Становитесь героями Нижегородской области!"

18 февраля 2025 11:17  [125] Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» очень важна, она позволяет интегрироваться в наиболее актуальные процессы для улучшения жизни в нашем регионе. Обучение даст знания, инструментарий для применения в разных сферах деятельности. А еще это возможность научиться работать в команде», - сказал Николай Травкин, ветеран СВО, который зарегистрировался на участие в обучающей программе. 

Николай - казачий старшина. С весны 2022 года служил минометчиком, штурмовиком в казачьей бригаде «Сибирь». Родом Николай из Горького, по профессии – учитель истории. Занимаясь общественной деятельностью, выступал автором проектов историко-патриотического воспитания и просвещения «Дорогой патриотов» и «Мининская дружина».

«Наш регион является передовым, авангардным во многих отношениях. Это и научно-технический вектор, и производственная сфера. Мне хочется быть причастным к процессу управления, связанному с ростом и развитием Нижегородской области, где я мог бы принести реальную пользу. От нас ждут умения вдохновлять. И у меня есть опыт в этой сфере, поскольку я занимался общественной работой, организовывал значимые патриотические мероприятия, участвовал в проектах благоустройства территорий, например, в инициативном проекте «Вам решать!» - рассказал герой.

Николай Травкин уверен: чтобы вдохновлять окружающих, надо уметь находить аргументы и правильно доводить их до человека. И тогда люди вовлекаются в процесс, идут за тобой. 

«Когда мои братья по оружию узнали о том, что я обладаю определенной способностью к организаторской работе, они стали ко мне подходить и спрашивать совета, особенно перед выполнением боевого задания. В такой ситуации важны и этап подготовки, и последующее объяснение того, как лучше достичь результата, чем при этом руководствоваться. Если четко озвучить цели, идеи, окружающим проще выполнить ту или иную задачу», - объясняет Николай Травкин. 

«Рассуждая с бойцами о целях специальной военной операции, мы не раз задумывались о том, что делаем свою работу ради будущих поколений, во имя любви. Вся наша страна – одна большая команда, от Владивостока до Калининграда. И каждый из нас должен приложить максимум усилий для приближения победы. Мы уверены в своей правоте, за нами – традиции многих поколений, имена великих полководцев – Дмитрия Донского, Александра Невского, Александра Суворова. И их подвиги вдохновляют нас», - сказал ветеран СВО. 

«Дорогие друзья, братья, которые проявили себя на полях сражений, присоединяйтесь к программе «Герои. Нижегородская область»! Жду вас! Верю в то, что вы не сможете оставаться безучастными к будущему нашей страны, нашего региона! Вы – уже герои специальной военной операции, теперь у вас есть возможность применить свой опыт в мирной жизни, чтобы сделать жизнь наших земляков еще лучше! Давайте будем в одной команде! Становитесь героями Нижегородской области!» - обратился Николай Травкин к своим сослуживцам и боевым товарищам.  

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в системе государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке: https://kupnokreml.ru/heroesofnn. 

Программа реализуется правительством Нижегородской области при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).       

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня. 

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона. 

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.

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Теги:
Военные СВО
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