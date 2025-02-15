Компания "ЛУКОЙЛ" подготовила лыжную трассу в Кстовском районе Спорт

Фото: "ЛУКОЙЛ"

Компания «ЛУКОЙЛ» в рамках реализации благотворительной программы традиционно оказывает поддержку спортивным учреждениям Кстовского муниципального округа. Содержание и подготовка лыжной трассы Безводное-Михальчиково-Карабатово к очередному сезону – один из проектов, направленных на укрепление здоровья кстовчан.

Трасса существует с 2014 года и пользуется популярностью среди поклонников лыжного спорта. Ежегодно ее посещают более 3000 человек. Она проходит по живописным окрестностям Кстова и находится всего в пятнадцати минутах езды от города. По своему рельефу подходит и для профессиональных спортсменов, и для лыжников-любителей. Всё это делает ее популярной у спортсменов, граждан, ведущих здоровый образ жизни, семей с детьми, желающих провести выходные на свежем воздухе и зарядиться энергией.

«Регулярное содержание данной трассы позволяет не только обеспечить комфортное катание лыжникам-любителям, но и проводить здесь соревнования на высоком организационном уровне. От имени всех любителей лыжного спорта спасибо Компании «ЛУКОЙЛ» за постоянную поддержку!» – отмечает президент Общественной организации «Кстовская федерация лыжного спорта Кстовского района Нижегородской области» Ирина Самойлова.