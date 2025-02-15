26 тонн гуманитарной помощи доставили в Курск из Нижегородской области

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В Курск доставлена новая партия гуманитарной помощи из Нижегородской области – 26 тонн вещей, предметов первой необходимости. Такие грузы нижегородцы отправляют регулярно, формируя их по заявкам курян.
«Мы отправили очередную партию гуманитарного груза в Курскую область - две фуры и полную «Газель», куда вошли продукты, бытовая химия и средства личной гигиены. Этот большой груз помогли сформировать неравнодушные нижегородцы. Таких людей с каждым днем все больше. Часто они сами приходят в пункты сбора гумпомощи и предлагают свою поддержку. И мы, конечно же, ее доставляем, чтобы жители Курской области чувствовали нашу поддержку, тепло наших сердец. Мы рядом. Мы всегда готовы помочь», - рассказала руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей на базе Дома народного единства Татьяна Дружинина.
Жители Курска поблагодарили нижегородцев за помощь.
«Выражаю искреннюю признательность всем жителям Нижегородской области, принимавшим участие в сборе помощи для жителей приграничья Курской области. Спасибо вам большое за ваши добрые сердца! Эта помощь, эта частичка тепла нам действительно необходима», - сказал руководитель сортировочных центров гуманитарной миссии на территории Курской области Александр Каменев.
Присоединиться к помощи участникам СВО и жителям Курской области могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса можно на сайте: дом-единства.рф.
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